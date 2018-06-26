ترامب وأردوغان يتفقان على تحسين العلاقات بعد الانتخابات التركية

قال مكتب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هنأ إردوغان فى اتصال هاتفى اليوم الثلاثاء على فوزه فى الانتخابات مضيفا أن الزعيمين اتفقا على تحسين العلاقات العسكرية والأمنية بين البلدين.

وذكر المكتب فى بيان أن ترامب وأردوغان أكدا أيضا ضرورة تنفيذ الخطة الحالية المتعلقة بمدينة منبج فى شمال سوريا.

وأضاف البيان أن ترامب وأردوغان سيلتقيان فى بروكسل خلال قمة لحلف شمال الأطلسى يومى 11 و 12 يوليو.

وفاز أردوغان بفترة رئاسية جديدة مدتها خمسة أعوام فى الانتخابات التى جرت يوم الأحد كما حصل على صلاحيات تنفيذية كاسحة بموجب تعديل دستورى.