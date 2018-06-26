ترامب: قُرب الانتهاء من دراسة فرض رسوم على السيارات الأوروبية

رويترز

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الولايات المتحدة بصدد الانتهاء من دراسة بشأن زيادة رسوم استيراد السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبى مشيرا إلى قرب اتخاذ إجراء.

وقال ترامب على تويتر "نضع اللمسات النهائية على دراستنا لفرض رسوم على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبى الذي ظل لفترة طويلة يستغل الولايات المتحدة في شكل حواجز ورسوم تجارية. فى النهاية سنصل إلى وضع متوازن ولن يستغرق الأمر وقتا طويلا!"

كان ترامب هدد يوم الجمعة بفرض رسوم بنسبة 20%على جميع واردات السيارات المجمعة فى الاتحاد الأوروبى وذلك بعد شهر من إطلاق إدارته تحقيقا فيما إذا كانت واردات السيارات تهدد الأمن القومى.