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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:23 م
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ترامب: سياسة الهجرة فى أمريكا ينبغى أن تكون "معذرةً لا يمكنك الدخول"

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 08:53 م
ترامب: سياسة الهجرة فى أمريكا ينبغى أن تكون "معذرةً لا يمكنك الدخول" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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أوردت تقارير قول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الثلاثاء، إن سياسة الهجرة فى بلاده ينبغى أن تكون ببساطة: "لا يمكنك الدخول".

ونقل صحفى فى شبكة (بلومبرج) الإخبارية عن ترامب القول لأعضاء بالكونجرس، "الأمر غاية فى البساطة. يمكن القول: "معذرةً لا يمكنك الدخول."

جاءت تصريحات ترامب بعد حكم أصدرته المحكمة العليا فى البلاد اليوم يقضى بتأييد قرار حظر السفر، ويؤكد أن لـ ترامب سلطة تقديرية واسعة فى تعليق الدخول إلى البلاد.

وقوبلت سياسة حظر السفر التى تنتهجها إدارة ترامب بمعارضة من جانب الديمقراطيين والجمهوريين على السواء.

 


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دونالد ترامب

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أخبار أمريكا

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