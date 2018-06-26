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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:36 م
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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..ورأس المال يفقد 12 مليار جنيه

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:53 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..ورأس المال يفقد 12 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين من المؤسسات العربية والأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 902.731 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول 161 مليون ورقة مالية بقيمة 780 مليون جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 74.01% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.45%، والعرب على 6.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.96%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 1.2 مليون جنيه، 17.2 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 22.6 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 16197 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2709 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 16265 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.90% ليغلق عند مستوى 794 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 2030 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 123 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.
 
 
 

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