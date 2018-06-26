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تحرير 48 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:18 ص
تحرير 48 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية حملات تموينيه-ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالإشتراك مع مباحث التموين حملة تموينية مكبرة  برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية وتحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، للمرور على المنشأت العامة بدائرة المحافظة.
 
وأسفرت الحملة، عن تحرير القضية رقم 14106 جنح مركز قويسنا  لسنه 2018م ضد " أ . ف . م" 42 مسئول عن مخزن لبيع السلع الغذائية بدائرة المركز، حيث تم ضبط 1800 علبة لبن ، 1200 علبة عصير مختلفة الأنواع ،كما تم تحرير48 قضية  عدم إعلان أسعار .
 
 

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