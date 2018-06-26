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تحرير 447 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات خلال حملة مرورية بمطروح

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:53 ص
تحرير 447 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات خلال حملة مرورية بمطروح حملة مرورية - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 477 مخالفة مرورية وتحصيل 7 آلاف جنيه غرامات فورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات أثناء القيادة.

 

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، أن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 65 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة. كما تم أخذ عينات عشوائية من 15 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى سائق من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة.  وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.


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