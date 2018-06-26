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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:16 م
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تجديد حبس 4 متهمين 15يوما لاتهامهم بالتجمهر وإحداث الشغب بمحطات المترو

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:02 م
تجديد حبس 4 متهمين 15يوما لاتهامهم بالتجمهر وإحداث الشغب بمحطات المترو محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 4 متهمين لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، على خلفية أحداث التجمهر والعنف التى شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق مؤخرا.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.

 كان المتهمون قد ألقي القبض عليهم وأحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم، وذلك لارتكابهم أعمال التجمهر والعنف داخل محطات مترو الأنفاق ومقاومة السلطات العامة به، وذلك فى أعقاب قرار زيادة قيمة تذاكر المترو لوقف الخسائر وتطوير العمل به.

 

 


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