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تأجيل محاكمة 45 متهما بخلية "تفجير أبراج الضغط العالى" لـ 28 أغسطس

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:14 م
تأجيل محاكمة 45 متهما بخلية "تفجير أبراج الضغط العالى" لـ 28 أغسطس المستشار شبيب الضمرانى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار  شبيب الضمرانى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 45 متهما من بينهم 10 هروب، في جلسة محاكمتهم في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجيرأبراج الضغط العالي"، لـ 28 أغسطس لطلبات الدفاع والمرافعة.

 

 كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.


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تأجيل محاكمة 45 متهما بخلية "تفجير أبراج الضغط العالى" لـ 26 يونيه

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