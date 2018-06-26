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تأجيل محاكمة 213 متهما من عناصر "تنظيم بيت المقدس" لـ 3 يوليو

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:02 ص
تأجيل محاكمة 213 متهما من عناصر "تنظيم بيت المقدس" لـ 3 يوليو المستشار حسن فريد-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لـ 3 يوليو لاستكمال سماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

كانت المحكمة، قد بدأت جلستها بالاستماع لأقوال شاهد الإثبات اللواء محمد عبد الرازق مساعد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع شرق الدلتا الأسبق، وعن سؤال المحكمة للشاهد حول معلوماته عن انفجار مديرية أمن الدقهلية، قال أنه كان فى مكتبه بالمديرية وقت الانفجار وفقد الوعى وتم تقله بالطائرة للمستشفى العسكرى، لافتا إلى أنه أصيب بقطع فى العصب الخامس وتم معالجة جروحه بـ 243 غرزة، وحجز 11 يوما فى العناية المركزة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

 

 

 

 

 


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