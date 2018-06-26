تأجيل محاكمة يوسف الحسيني بقصية سب المستشار الزند لـ 26 يوليو للمرافعة

كتب عامر مصطفى

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، محاكمة الإعلامي يوسف الحسيني، في البلاغات المقدمة من المستشار أحمد الزند ضده، تتهمه بالسب والقذف، وإهانة السلطة القضائية لـ 26 يوليو للمرافعة.

عقدت برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل على ومحمد خيري أحمد وأشرف محمد على، وسكرتارية أيمن محمود.

وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، تقدم بـ 3 بلاغات للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامي يوسف الحسيني، يتهمه فيها بإهانته ونشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام، وذلك عن 3 حلقات منفصلة من برنامجه الذي يقدمه على إحدى القنوات الفضائية.