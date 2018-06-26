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بيان للحكومة: الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:13 ص
بيان للحكومة: الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 1 من يوليو عام 2018 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص، بدلاً من يوم السبت الموافق 30 من يونيو عام 2018، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
 
ولا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات فى المدارس والمعاهد والجامعات وتستمر وفقاً للمواعيد المقررة.
 
 

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الحكومة: الأحد إجازة رسمية بدلا من السبت بمناسبة ذكرى 30 يونيو

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