بوتين يأمر بتسهيل منح الإقامة الدائمة للأجانب والراغبين بالعمل فى روسيا

كلف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء وزارتى الداخلية والعمل بتسهيل منح الإقامة الدائمة للأجانب الناطقين باللغة الروسية والراغبين بالعمل فى روسيا.
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، عن الموقع الرسمى للكرملين "تكلف وزارة الداخلية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية فى روسيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية منح الأجانب الناطقين باللغة الروسية والراغبين بالعمل فى روسيا تصاريح الإقامات المؤقتة والدائمة وإذا لزم الأمر تقديم مقترحات بتعديل القوانين ذات الصلة".
ووفقا للتكليف فإن الموعد النهائى للتنفيذ 31 أغسطس 2018. وتم تعيين وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف ووزير العمل مكسيم توبيلين مسؤولان عن ذلك.
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