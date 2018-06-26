بنك التعمير والإسكان يدعم كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة بمليونى جنيه

كتب - أحمد يعقوب

فى إطار حرص بنك التعمير والإسكان على دعم كافة الأنشطة المجتمعية وتتويجا للاهتمام الخاص الذى يوليه لقطاع التعليم تم افتتاح الدور الجديد الذى ساهم بنك التعمير والإسكان فى إنشائه وتأثيثه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وحضر الافتتاح فتحى السباعى رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمد السعيد عميد الكلية والدكتور محمد طايع وكيل الكلية.

أكد السباعى، على أن البنك يحرص دائما على المشاركة الفعالة فى المجتمع وهو واجب وطنى ملقى على عاتق بنك التعمير والإسكان وتأتى المساهمة فى بناء المنشآت التعليمية على رأس أولوياته وقد ساهم البنك من قبل فى إنشاء وتأثيث دور كامل بجامعة النيل، مضيفًا أن البنك مستعد دائما لدعم قضايا التعليم طالما يتوفر فيها الجدية ولها نتائج واضحة إيمانا منه أن تقدم الأوطان تبدأ من الاهتمام بالتعليم.

وألقى رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، الضوء على دور البنك المصرفى والمجتمعى حيث تم إنشاؤه فى السبعينات من القرن الماضى لمساعدة وزارة الإسكان فى دعم المشروعات السكنية وخاصة المتوسطة منها واستمر البنك فى هذا الدور بنجاح عاما بعد الآخر جنبا إلى جنب مع تطوير خدماته المصرفية لينافس بها أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرى مصرفيا.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تمثل قلعة لإثراء الحياة السياسية بآرائها وأفكارها ومواقفها حيث تخرج منها إعلام المجتمع المصرى سياسيا واقتصاديا، مضيفًا أن الدور الجديد الذى تم افتتاحه بالكلية سيساهم فى زيادة الساعات التعليمية المعتمدة بالكلية، متوجهًا بالشكر والتقدير لبنك التعمير والإسكان على مساهمته الفعالة والتعاون المثمر مع جامعة القاهرة.

وفى سياق متصل، قال الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، إن إضافة دور جديد يعد أمرا هاما بالنسبة للكلية التى تشهد تطورا كبيرا فى العملية التعليمية لافتا أن هذا المشروع تكلف عشر ملايين جنيه تحملت منه الكلية 50% وأسهم فيه البنك بمليونى جنيه، وقد تم وضع اسم بنك التعمير والإسكان على إحدى القاعات الدراسية بالدور تقديرا من الكلية على هذه المساهمة الفعالة.