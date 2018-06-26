الرئيسية تقارير مصرية بعثة ألعاب البحر المتوسط تصل مطار القاهرة الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:32 م البعثة المصرية المشاركه فى دورة الألعاب البحر المتوسط كتب أحمد حمادة إضافة تعليق وصلت إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب البحر المتوسط والتى أقيمت فى إسبانيا. ونجحت البعثة فى تحقيق 28 ميدالية متنوعة منها 12 ذهبية و7 فضيات و 9 برونزيات. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. نانسى طمان تحرز ذهبية حصان القفز للجمباز الفنى بالبحر المتوسط محمد إيهاب بعد ذهبية البحر المتوسط: تحيا مصر للأبد ونرفع رايتها فى كل مكان مصر تحقق برونزيتين فى المصارعة والجمباز بدورة ألعاب البحر المتوسط مطار القاهرة اخبار المطار البحر المتوسط الرئيس السيسى يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب حتى لا ننسى جرائم الإخوان وإرهابهم.. قصص حياة 18 شهيداً ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.. والد الشهيد الشبراوى: ابنى معروف بأسطورة الصاعقة المصرية.. زوجة الشهيد النقيب أحمد وحيد: زوجى بكى بشدة بعد وصول مرسى للحكم 5 ملفات على مائدة الجبلاية بعد عودة الفراعنة من روسيا.. حسم مصير هيكتور كوبر .. نتائج المنتخب السيئة بكأس العالم.. تقرير رئيس البعثة بعد سلسلة التجاوزات.. والاستعداد للأمم الأفريقية بالكاميرون فيديو وصور.. مريض سرطان وشقيقه يحصلان على براءة اختراع ذراع آلى بسوهاج كأس العالم 2018.. وكالة تاس تبرز عزم فيفا فتح تحقيق مع محمد صلاح لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة