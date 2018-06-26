بعثة ألعاب البحر المتوسط تصل مطار القاهرة

كتب أحمد حمادة

وصلت إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب البحر المتوسط والتى أقيمت فى إسبانيا.

ونجحت البعثة فى تحقيق 28 ميدالية متنوعة منها 12 ذهبية و7 فضيات و 9 برونزيات.