video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:12 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

بالتعاون مع سفارة الدنمارك..

بدء ورشة عمل مركز الأهرام للدراسات السياسية حول الهجرة غير النظامية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:13 م
بدء ورشة عمل مركز الأهرام للدراسات السياسية حول الهجرة غير النظامية ورشة عمل مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

بدأت منذ قليل، ورشة العمل التى ينظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تحت عنوان "الهجرة غير النظامية"، وذلك داخل قاعة "تقلا" بمبنى مؤسسة الأهرام، بالتعاون مع السفارة الدنماركية فى القاهرة.

 

وتدور محاور ورشة العمل حول "الإطار القانونى للهجرة غير النظامية، وأساليب الهجرة غير النظامية ومشكلاتها"، والمحددات الحاكمة لها والسياسات المصرية تجاهها"، بالإضافة إلى التوعية الثقافية بمخاطر بمخاطرها وسبل مواجهتها"، ويشارك فيها عدد من خبراء مركز الأهرام، بالإضافة إلى أساتذة القانون وعلم الاجتماع.

 

وبدأت ورشة العمل بكلمة للدكتور وحيد عبد المجيد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأكد أن الهجرة غير النظامية تمثل مشكلة عالمية موضحا أن القمة الأوروبية المقرر عقدها فى بروكسل سوف تدور حول الهجرة غير النظامية، خاصة مع انتشار ظاهرة اللاجئين، وسط تحولات عديدة داخل الاتحاد الأوروبى.

 

وتأتى ورشة العمل بالتعاون مع السفارة الدنماركية فى القاهرة، ومشاركة كاميلا لوكه راسموسن، القائمة بالأعمال فى السفارة الدنماركية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غدا.. مؤتمر صحفى لمركز الأهرام للدراسات السياسية حول الهجرة غير النظامية

مركز الاهرام

اخبار عاجلة

الهجرة غير النظامية




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: طرح حجز 120 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى 5 مدن جديدة قريبا

مصطفى مدبولى: طرح حجز 120 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى 5 مدن جديدة قريبا

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

زيت الزيتون هو الحل.. وصفات طبيعية احمى بيها بشرتك من حب الشباب فى الصيف

زيت الزيتون هو الحل.. وصفات طبيعية احمى بيها بشرتك من حب الشباب فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة