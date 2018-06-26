بدء ورشة عمل مركز الأهرام للدراسات السياسية حول الهجرة غير النظامية

كتب محمد عبد العظيم

بدأت منذ قليل، ورشة العمل التى ينظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تحت عنوان "الهجرة غير النظامية"، وذلك داخل قاعة "تقلا" بمبنى مؤسسة الأهرام، بالتعاون مع السفارة الدنماركية فى القاهرة.

وتدور محاور ورشة العمل حول "الإطار القانونى للهجرة غير النظامية، وأساليب الهجرة غير النظامية ومشكلاتها"، والمحددات الحاكمة لها والسياسات المصرية تجاهها"، بالإضافة إلى التوعية الثقافية بمخاطر بمخاطرها وسبل مواجهتها"، ويشارك فيها عدد من خبراء مركز الأهرام، بالإضافة إلى أساتذة القانون وعلم الاجتماع.

وبدأت ورشة العمل بكلمة للدكتور وحيد عبد المجيد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأكد أن الهجرة غير النظامية تمثل مشكلة عالمية موضحا أن القمة الأوروبية المقرر عقدها فى بروكسل سوف تدور حول الهجرة غير النظامية، خاصة مع انتشار ظاهرة اللاجئين، وسط تحولات عديدة داخل الاتحاد الأوروبى.

وتأتى ورشة العمل بالتعاون مع السفارة الدنماركية فى القاهرة، ومشاركة كاميلا لوكه راسموسن، القائمة بالأعمال فى السفارة الدنماركية.