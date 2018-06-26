باريس: الاتحاد الأوروبى يرد على أى رسوم جمركية أمريكية جديدة

باريس (أ ف ب)

حذر وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير، الاثنين من أن الاتحاد الاوروبى "سيرد"، إذا ما قررت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على اى من صادراته إلى اراضيها.

وقال لومير لمراسلى الصحافة الاجنبية فى باريس، إنه "عندما قررت الولايات المتحدة استهدافنا بزيادة فى التعرفات الجمركية ردت اوروبا بصوت واحد".

واضاف "اذا استهدفتنا الولايات المتحدة مجددا بزيادة فى الرسوم جمركية قدرها 20% على السيارات فسنرد مجددا. لا نريد تصعيدا لكن نحن من يتعرض لهجوم".

وتابع الوزير الفرنسى "سنحاول جعل الرئيس ترامب يتراجع عن قراره، وبالتالى فمن المشروع ان نلجأ الى الوسائل التى فى حوزتنا لكى نجعل ترامب يفهم اننا لا نقبل قراراته".

والجمعة اصبحت الحرب التجارية بين الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة معلنة مع بدء تطبيق رسوم جمركية اضافية على عشرات المنتجات الاميركية مثل الويسكى والجينز والدراجات النارية.