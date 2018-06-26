video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:42 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق فعاليات سوق عكاظ غدا بالطائف السعودية بمشاركة مصرية بارزة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 08:21 م
انطلاق فعاليات سوق عكاظ غدا بالطائف السعودية بمشاركة مصرية بارزة سوق عكاظ - أرشيفية
رسالة الطائف: مصطفى عنبر
إضافة تعليق

تنطلق غدا الأربعاء، فعاليات الدورة الثانية عشرة من سوق عكاظ تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمحافظة الطائف، وتمتد حتى 13 يوليو المقبل، والتى تكون مصر خلالها "ضيف شرف" والتى يمثلها وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ووزيرة السياحة رانيا المشاط.

وقام الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى رئيس اللجنة الإشرافية لسوق عكاظ، بزيارة تفقدية لموقع سوق عكاظ بالطائف، تفقد خلالها "عكاظ للتراث و"عكاظ للثقافة" والخيمة الثقافية ومواقع الفعاليات.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية أن يخرج السوق بأكمل صورة لاسيما أنه يحظى باهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين، معربا عن تقديره الكبير لكافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص الذي يعمل على إنجاح سوق عكاظ.

وأشار إلى أن سوق عكاظ يمثل معلما ورمزا مهما للتراضث الحضارى للمملكة، موضحا أن السوق سيحظى بالعديد من الفعاليات الجديدة والمتميزة من فنون وتراث وقوافل الإبل والخيول العربية وعروض الشعر وأخرى تفاعلية للأطفال والمعلقات الشعرية واللوحات العربية والنحت على الصخور والتصوير التاريخى والخط العربى بخلاف الصناعات اليدوية والحرفية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هل التعاون بين وزارتى السياحة والثقافة المصريتين فى سوق عكاظ ضرورة؟

مصر تشارك فى سوق عكاظ الثقافى بالسعودية نهاية يونيو المقبل

تعرف على شروط التقدم لجائزة سوق عكاظ فى الأدب

مصر

السعودية

سوق عكاظ

الملك سلمان

وزيرة الثقافة




لا تفوتك
الرئيس السيسى يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا

الرئيس السيسى يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

حتى لا ننسى جرائم الإخوان وإرهابهم.. قصص حياة 18 شهيداً ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.. والد الشهيد الشبراوى: ابنى معروف بأسطورة الصاعقة المصرية.. زوجة الشهيد النقيب أحمد وحيد: زوجى بكى بشدة بعد وصول مرسى للحكم

حتى لا ننسى جرائم الإخوان وإرهابهم.. قصص حياة 18 شهيداً ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.. والد الشهيد الشبراوى: ابنى معروف بأسطورة الصاعقة المصرية.. زوجة الشهيد النقيب أحمد وحيد: زوجى بكى بشدة بعد وصول مرسى للحكم

5 ملفات على مائدة الجبلاية بعد عودة الفراعنة من روسيا.. حسم مصير هيكتور كوبر .. نتائج المنتخب السيئة بكأس العالم.. تقرير رئيس البعثة بعد سلسلة التجاوزات.. والاستعداد للأمم الأفريقية بالكاميرون

5 ملفات على مائدة الجبلاية بعد عودة الفراعنة من روسيا.. حسم مصير هيكتور كوبر .. نتائج المنتخب السيئة بكأس العالم.. تقرير رئيس البعثة بعد سلسلة التجاوزات.. والاستعداد للأمم الأفريقية بالكاميرون

فيديو وصور.. مريض سرطان وشقيقه يحصلان على براءة اختراع ذراع آلى بسوهاج

فيديو وصور.. مريض سرطان وشقيقه يحصلان على براءة اختراع ذراع آلى بسوهاج

كأس العالم 2018.. وكالة تاس تبرز عزم فيفا فتح تحقيق مع محمد صلاح

كأس العالم 2018.. وكالة تاس تبرز عزم فيفا فتح تحقيق مع محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة