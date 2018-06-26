انطلاق فعاليات سوق عكاظ غدا بالطائف السعودية بمشاركة مصرية بارزة

رسالة الطائف: مصطفى عنبر

تنطلق غدا الأربعاء، فعاليات الدورة الثانية عشرة من سوق عكاظ تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمحافظة الطائف، وتمتد حتى 13 يوليو المقبل، والتى تكون مصر خلالها "ضيف شرف" والتى يمثلها وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ووزيرة السياحة رانيا المشاط.

وقام الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى رئيس اللجنة الإشرافية لسوق عكاظ، بزيارة تفقدية لموقع سوق عكاظ بالطائف، تفقد خلالها "عكاظ للتراث و"عكاظ للثقافة" والخيمة الثقافية ومواقع الفعاليات.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية أن يخرج السوق بأكمل صورة لاسيما أنه يحظى باهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين، معربا عن تقديره الكبير لكافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص الذي يعمل على إنجاح سوق عكاظ.

وأشار إلى أن سوق عكاظ يمثل معلما ورمزا مهما للتراضث الحضارى للمملكة، موضحا أن السوق سيحظى بالعديد من الفعاليات الجديدة والمتميزة من فنون وتراث وقوافل الإبل والخيول العربية وعروض الشعر وأخرى تفاعلية للأطفال والمعلقات الشعرية واللوحات العربية والنحت على الصخور والتصوير التاريخى والخط العربى بخلاف الصناعات اليدوية والحرفية.