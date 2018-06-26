انطلاق المؤتمر الدولى الـ 17 "كارديو ألكس" لأمراض القلب بمكتبة الإسكندرية

كتبت أمل علام

فى أكبر تجمع لأطباء وجراحى القلب، انطلق اليوم المؤتمر الدولى الـ 17لأمراض القلب "كارديو الكس "، الذى تنظمه المؤسسة العلمية لأمراض القلب والشرايين فى الفترة من 26 إلى 29 يونيه الجارى بمكتبة الإسكندرية بمدينة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد صبحى أستاذ القلب بطب الإسكندرية رئيس المؤسسة والمؤتمر.

من جانبه قال الدكتور محمد صبحى، أستاذ أمراض القلب " إن أهمية المؤتمر تأتى لكونه لقاء هاما وحدث طبى ونشاط علمى كبير حيث يقام سنويا، ويحضره ما يقرب من 7000 آلاف طبيب مصرى من الشرق الأوسط متخصصين فى مجال أمراض القلب، كما يشارك فى المؤتمر خبراء أجانب من مختلف دول العالم.

وأضاف الدكتور محمد صبحى أن المؤتمر يعقد على مدى 3 أيام ، بمحاضرات علمية عن أمراض وجراحات القلب ، موضحا أن اليوم الرابع عبارة عن توعية للمرضى، و يقدم أقوى المحاضرات عن أمراض القلب، وسيكون هناك موضوعات عن ارتفاع ضغط الدم ،وهناك تدريب لشباب الأطباء مشيرا إلى أن هناك موضوعات تتعلق بالجراحة وسيتم عرض بعض الحالات الصعبة بالقسطرة من خلال البث الحى المباشر .

وأكد أن المجال كبير فى أمراض القلب مشيرا إلى أن أطباء القلب يجب أن يهتموا بالبحث العلمى للتوصل لأدوية مناسبة للمريض المصرى ،كما سيتم تدريب شباب الأطباء فهناك 1500 طبيب تدعمهم المؤسسة.

من جانبه قال الدكتور مصطفى نوار أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية ، إن الحضور يعتبر جزء من المؤتمر، وسيتم تقديم أفضل الأبحاث المتعلقة بأمراض القلب ،وأفضل ما تم تقديمه فى المؤتمرات العالمية عن ارتفاع ضغط الدم.

و أشار الدكتور محمود حسنين أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية نائب رئيس المؤتمر، أن كل سنة المؤتمر يزداد فى أعداد المشاركين، والإسكندرية لم تعد تسعنا ،وهناك أكثر من 7000 طبيب مشارك و80 خبير أجنبى ،و700 متحدث ورئيس جلسة خلال 3 أيام حيث يناقش المؤتمر كل ما هو جديد يتعلق بأمراض القلب.

وأضاف الدكتور طارق الزواوى أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية ، أن كل سنة من نجاح لنجاح والمؤتمر يشارك فيه اكبر خبراء أمراض القلب فى العالم.

وقال الدكتور صلاح الطحان رئيس قسم القلب بطب الإسكندرية ، أن المؤتمر هونتاج الجهود التى نبذلها لإعداد المؤتمر طوال السنة.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى نوار ، والدكتور محمود حسنين ،والدكتور طارق الزواوى ،والدكتور محمد ايمن عبد الحى نواب المؤتمر ،والدكتور صلاح الطحان رئيس قسم القلب بطب الإسكندرية.