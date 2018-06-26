اليوم السابع: 5سنوات على 30يونيو.. مصر تهزم الإرهاب

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها الاحتفال بمرور 5 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو، وملامح تنسيق الثانوية العامة، وإدراج 187 متهماً من "طلائع حسم" على قوائم الإرهاب، وتبعات خروج منتخب مصر من كأس العالم.





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