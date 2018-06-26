الهيئات البرلمانية للأحزاب: متفائلون برئيس الحكومة ونتطلع لمنحها الثقة

كتب إيمان على – محمد عبد العظيم

قبل أيام قليلة من إلقاء المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لبرنامج حكومته أمام مجلس النواب فى إطار حصوله على ثقة الأغلبية، أكد عدد من نواب البرلمان عن توقعهم بحصول الحكومة على ثقة الأغلبية عقب عرض برنامجها، مؤكدين على ضرورة أن يحمل برنامج الحكومة أرقاما وتوقيتات زمنية للتنفيذ.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب يستعد لتشكيل ورشة عمل داخلية فور وصول بيان الحكومة الجديدة المهندس مصطفى مدبولى للبرلمان، لإعداد تقرير عنها وتفنيد ما جاء فيه من دراسات وخطط مستقبليه لحسم موقف الحزب تجاهها.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، لـ"اليوم السابع"، إلى أن الحزب متفائل بوجود "مدبولى " على رأس الحكومة بما لديه من قدرة على إدارة المشروعات القومية وتطوير المنشآت، ولكن الأهم من الأشخاص السياسات والرؤية التى تسير عليها الحكومة بمجملها.

ولفت إلى أن مرتكزات عمل الحكومة لابد وأن تأتى على المحور الأول وهو بناء الإنسان من الاهتمام بالصحة والتعليم والثقافة، ومواجهة أزمة الزيادة السكانية بحلول واقعية تحد من توسعها حتى لا تشكل عبء على الموازنة .

"برلمانية "حماة الوطن": نتطلع لمنح الحكومة الجديدة الثقة

ومن جانبه أكد اللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن التوجه العام لدى نواب الحزب هو منح حكومة المهندس مصطفى مدبولى ثقة الأغلبية، لافتا إلى أن هناك حالة من الثقة فى اختيار القيادة السياسية، وأن تعبر الحكومة عن هذه الثقة فى الشارع المصرى.

وأضاف "أبو المجد"، أن الحكومة الجديدة أمامها العديد من الملفات الصعبة التى تسعى إلى إنجازها على رأسها استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، وبناء الشخصية المصرية مثل ما جاء فى خطاب الرئيس السيسى أمام مجلس النواب عقب أداء اليمين الدستورية، بالإضافة إلى تطوير المنظومة التعليمية والصحية، وغيرها من البرامج.

رئيس "محلية البرلمان": أتوقع حصول الحكومة الجديدة على ثقة الأغلبية

وفى هذا السياق أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن تحصل حكومة المهندس مصطفى مدبولى على ثقة الأغلبية البرلمانية، مشددا على أن المرحلة الحالية لا يمكن أن تكون المفاجآت الحنجورية هى المتحكمة، موضحا أنه من الطبيعى أن يكون للبرلمان ملاحظات وتوصيات على برنامج الحكومة ولكن هذا لن يمنع منحها الثقة.

وأضاف "السجينى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه يتمنى أن يحمل برنامج الحكومة أرقام وجدول زمنية وفق آليات للتنفيذ واضحة المعالم، مطالبا بأن يكون تطوير العنصر البشرى والهيكل الإدارى للدولة على رأس أولويات الحكومة الجديدة.