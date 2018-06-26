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النصر العامة للمقاولات: 4 مليارات جنيه إيرادات متوقعة العام المقبل

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:00 ص
النصر العامة للمقاولات: 4 مليارات جنيه إيرادات متوقعة العام المقبل المحاسب عاطف بربري العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية
كتب عبد الحليم سالم
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تستهدف شركة النصر العامة فى للمقاولات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تحقيق 4 مليارات جنيه إيرادات مستهدفة العام المالى المقبل.

وقال المحاسب عاطف بربرى العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية لـ"اليوم السابع"، إن إيرادات الشركة العام المالى الجارى 2017_2018، ستصل إلى نحو 3.2 مليار جنيه.

وأضاف البربرى أنه من المتوقع أن تصل أرباح الشركة خلال الفترة نفسها من العام المقبل لنحو 136 مليون جنيه، لافتا أن أرباح العام المالى الجارى تصل لنحو 100 مليون جنيه.

وأوضح عاطف بربرى أن الشركة تستهدف العام المالى المقبل استثمارات بنحو 450 مليون جنيه فى نشاط الاستثمار العقارى.

 


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النصر العامة للمقاولات

عاطف بربرى

اللواء عبد الله خيرى

قطاع الاعمال العام




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