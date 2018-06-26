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المرور: نشر سيارات اﻹغاثة على الطرق لتأمين رحلات المواطنين

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:47 ص
المرور: نشر سيارات اﻹغاثة على الطرق لتأمين رحلات المواطنين حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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قامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف انتشار الخدمات المرورية، لتأمين الرحلات خلال فصل الصيف وتردد المواطنين على المدن الساحلية، لقضاء الأجازة، وذلك برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، مع القيام بشن حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة مع توعية مرورية لقائدي السيارات تحت مسمي ( أسبوع التوعية المرورية )، وتوزيع مطويات على قائدى السيارات لتوعيتهم بالكشف عن السيارة والإطارات قبل السفر للحد من الحوادث.

ودفعت الإدارة، بالعديد من سيارات الإغاثة المرورية على الطريق 01221110000 لمواجهة أى أعطال والدفع بسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما تم نشر قوات نظامية والتنبيه علي القوات تحت إشراف اللواء عاطف الشاعر مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة،  للتأكد من التزام قائدي السيارات بالتعريفة المقررة .

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الإلتزام ومساعدة رجال المرور حتى يعودوا لذويهم سالمين .

 

 

 

 


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