video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:33 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بقيمة 310 ملايين دولار..

المجلس التصديرى: 12% زيادة بصادرات الملابس الجاهزة لأمريكا فى 5 أشهر

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:56 ص
المجلس التصديرى: 12% زيادة بصادرات الملابس الجاهزة لأمريكا فى 5 أشهر ملابس جاهزة - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

قال المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018 ارتفعت بنسبة 12 % تسجل 645 مليون دولار مقارنة بـ 575 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف التقرير الشهرى للمجلس إن الولايات المتحدة أكبر الدول المستوردة ملابس جاهزة من مصر خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018 بما قيمته 310 مليون دولار بنسبة زيادة 12 % عن العام الماضى، تلتها أوروبا بـ 219 مليون دولار بنسبة زيادة 16% عن الفترة ذاتها من العام الماضى.

وكشف التقرير ، أن صادرات الملابس للدول الأفريقية زادت بنسبة 46% خلال الفترة المذكورة لتسجل 1.25 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، فيما تراجعت الصادرات إلى الدول العربية بنسبة 16% مسجلة 30 مليون دولار مقابل 35 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر من الملابس إلى تركيا زادت بنسبة 20 % مسجلة 62 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار، وارتفعت إلى بريطانيا وشمال إيرلندا بنسبة 11 % مسجلة 45 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

وارتفعت صادرات الملابس إلى إيطاليا بنسبة 19 % خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018 مسجلة 35 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى فرنسا بنسبة 6 % مسجلة 21 مليون دولار، كما زادت بنسبة 2 % لبلجيكا و26% لهولندا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تنمية الصادرات": ورشة حول تطوير منظومة نقل الحاويات الفارغة بموانئ التصدير

صادرات الملابس

الملابس الجاهزة

المجلس التصديرى للملابس

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: طرح حجز 120 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى 5 مدن جديدة قريبا

مصطفى مدبولى: طرح حجز 120 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى 5 مدن جديدة قريبا

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

زيت الزيتون هو الحل.. وصفات طبيعية احمى بيها بشرتك من حب الشباب فى الصيف

زيت الزيتون هو الحل.. وصفات طبيعية احمى بيها بشرتك من حب الشباب فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة