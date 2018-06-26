المجلس التصديرى: 12% زيادة بصادرات الملابس الجاهزة لأمريكا فى 5 أشهر

كتب – إسلام سعيد

قال المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018 ارتفعت بنسبة 12 % تسجل 645 مليون دولار مقارنة بـ 575 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف التقرير الشهرى للمجلس إن الولايات المتحدة أكبر الدول المستوردة ملابس جاهزة من مصر خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018 بما قيمته 310 مليون دولار بنسبة زيادة 12 % عن العام الماضى، تلتها أوروبا بـ 219 مليون دولار بنسبة زيادة 16% عن الفترة ذاتها من العام الماضى.

وكشف التقرير ، أن صادرات الملابس للدول الأفريقية زادت بنسبة 46% خلال الفترة المذكورة لتسجل 1.25 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، فيما تراجعت الصادرات إلى الدول العربية بنسبة 16% مسجلة 30 مليون دولار مقابل 35 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر من الملابس إلى تركيا زادت بنسبة 20 % مسجلة 62 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار، وارتفعت إلى بريطانيا وشمال إيرلندا بنسبة 11 % مسجلة 45 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

وارتفعت صادرات الملابس إلى إيطاليا بنسبة 19 % خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018 مسجلة 35 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى فرنسا بنسبة 6 % مسجلة 21 مليون دولار، كما زادت بنسبة 2 % لبلجيكا و26% لهولندا.