القومى للمرأة يشيد بتعيين سيدة رئيسا للنيابة الإدارية

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، بالتهنئة للمستشارة أمانى الرافعى، بمناسبة تعيينها رئيسا ـلـ"النيابة الإدارية " ذلك وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 2018 .

وأعربت الدكتورة مايا مرسى، عن بالغ سعادتها بقرار تعيين المستشارة أمانى الرافعى رئيساً لـ" النيابة الإدارية " وذلك خلفاً للمستشارة فريال قطب، والتى تبلغ السن القانونية للتقاعد أوائل يوليو المقبل، مشيده بتوالي تعيين السيدات في هذا المنصب الهام والحيوى، مشيدة بتولى العديد من السيدات المناصب القيادية مؤخرا في جميع المجالات والاعتماد عليهن بصورة كبيرة، وهو أمر نسعد به ونقدره.

وأكدت مايا مرسى، أن المرأة المصرية مشهود لها بالكفاءة والجدارة فى جميع المجالات، وأثبتت دورها ومكانتها فى المجتمع، معربة عن بالغ أمنيتها بالتوفيق والنجاح للمستشارة أمانى الرفاعى فى منصبها الجديد.

جدير بالذكر، أن المستشارة أمانى الرافعى قد تدرجت فى عملها بهيئة النيابة الإدارية، حتى وصلت إلى منصب وكيل المكتب الفنى لرئيس الهيئة.