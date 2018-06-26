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القبض على 4 أمناء شرطة المتهمين بواقعة مقتل محتجز بقسم حدائق القبة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:36 م
القبض على 4 أمناء شرطة المتهمين بواقعة مقتل محتجز بقسم حدائق القبة حملة امنية - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 من أمناء شرطة قسم حدائق القبة، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، فى واقعة مقتل محتجز داخل قسم الحدائق. 
 
ومن المقرر أن تباشر نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية تحقيقاتها خلال ساعات مع الأمناء الأربعة. 
 
فيما قررت جهات التحقيق المختصة،فى وقت سابق، حبس رئيس مباحث ومعاون مباحث قسم حدائق القبة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التعذيب لاحتجازهما مواطن بدون وجه حق، واستعمال القسوة، كما أمر بضبط وإحضار 4 من أمناء وأفراد قوة الضبط.
 
ووجهت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عبدالرحمن شتله، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة، ثلاثة اتهامات لرئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة "تامر.ف" ومعاون  مباحث القسم "أحمد.ع" في واقعة مقتل المحتجز.
 
ونسبت النيابة للضابطين اتهامات باستعمال القسوة والعنف وتعذيب المجنى عليه ما أفضى لوفاته، والتزوير فى محرر رسمي.
 
وكشف تفريغ كاميرات مراقبة المحال المقابلة للقسم والمقهى الذى تم القبض على القتيل منه، أن الضابط تعدى عليه بالضرب وأثبت كذب ادعاء الضابطين بأن الضحية قاومهما أثناء القبض عليه.
 
وبحسب مصدر قضائي، فإن تقرير الطب الشرعى المبدئى أثبت تعرض المجنى عليه "أحمد السيد وشهرته "زلطة" للتعذيب وإصابته بنزيف داخلى ما تسبب فى وفاته.
 
وفى سياق متصل، اعتمد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القاهرة، حركة تنقلات محدودة بين صفوف رجال مباحث القاهرة، والتى جاء أبرزها نقل المقدم تامر فراج رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة من منصبه.
 
واستمعت النيابة العامة لضباط وأفراد الشرطة المتواجدين خلال وقت الحادث، وكذلك قوة الضبط، وذلك على سبيل الاستدلال، والذين أكدوا أنه تم القبض على المتهم الساعة السابعة مساء، وتم اصطحابه للقسم، وهناك تعرض لحالة هياج شديد وقئ وعلى الفور تم نقله للمستشفى.

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