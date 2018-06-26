"الغرف التجارية تنظم منتدى الأعمال المصرى البولندى الأحد المقبل

القاهرة (أ ش أ)

ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الأحد المقبل منتدى الأعمال المصرى البولندى بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار و Kwieciński Jerzy وزير التنمية والاستثمار البولندى.

وأشار الاتحاد العام للغرف التجارية فى بيان له اليوم إلى أنه سيشارك بالمنتدى شركات بولندية من العاملة بقطاعات استيراد و تصدير المنتجات الزراعية و الغذائية – مواد البناء .

كما يضم المنتدى شركات عاملة فى مجال استيراد الكيماويات وبخاصة الفوسفات واليوريا – قطع غيار السيارات – الملاحة و الطيران- وتصنيع و خدمات والأبحاث و التطوير.