"الغرف التجارية تنظم منتدى الأعمال المصرى البولندى الأحد المقبل

ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الأحد المقبل منتدى الأعمال المصرى البولندى بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار و Kwieciński Jerzy وزير التنمية والاستثمار البولندى.
وأشار الاتحاد العام للغرف التجارية فى بيان له اليوم إلى أنه سيشارك بالمنتدى شركات بولندية من العاملة بقطاعات استيراد و تصدير المنتجات الزراعية و الغذائية – مواد البناء .
كما يضم المنتدى شركات عاملة فى مجال استيراد الكيماويات وبخاصة الفوسفات واليوريا – قطع غيار السيارات – الملاحة و الطيران- وتصنيع و خدمات والأبحاث و التطوير.
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