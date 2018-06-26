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العليا للحج: إجراء البصمة الحيوية لحجاج السياحة أول يوليو المقبل

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:02 م
العليا للحج: إجراء البصمة الحيوية لحجاج السياحة أول يوليو المقبل مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة
كتبت ــ ميرفت رشاد
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أعلن مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، بوزارة السياحة، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، عن بدء إجراء البصمة الحيوية لحجاج السياحة، اعتبارا من أول يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع غرفة شركات السياحية لتحديد مواعيد حجز البصمة لضيوف الرحمن بالتعاون مع شركة "تسهيل" المسئولة عن إجراء البصمة الحيوية للمواطنين المصريين الراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام 1439هـ.

وقال رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إن غرفة شركات السياحة أخطرت عدد 282 شركة "رؤوس التضامن"  لإرسال إجمالى عدد حجاج التضامن موزعين على فروع شركة "تسهيل" طبقا للنطاق السكنى للحجاج،  وفقا للمواعيد التى تم تحديدها منعا لحدوث أى تكدسات وتسهيلا على الحجاج .

يشار إلى أن أسامة عمارة الأمين العام لغرفة شركات السياحة، أعلن أنه تم التنسيق مع شركة "تسهيل" المسئولة عن إجراء البصمة للمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام 1439 هـ ، لوضع آلية لقياس البصمة الحيوية لحجاج القطاع السياحى لاستخراج تأشيرات الحج، وذلك من خلال الشركات رؤوس التضامن لهذا العام.

 


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