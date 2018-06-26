"العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا" ندوة بالمعهد العالم العربى بباريس اليوم

كتب مصطفي عبد التواب

يستضيف معهد العالم العربى بباريس اليوم الثلاثاء، ندوة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا بحضور عدد من الوزراء ورؤساء كبريات الشركات من كلا البلدين.

ويشارك فى الندوة من مصر-بحسب معهد العالم العربى- وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى د.هالة السعيد ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى د. سحر نصر، وكذلك رجال أعمال مثل المهندس نجيب ساويرس رئيس شركة اوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة (OTMT) والمهندس احمد السويدى رئيس مجموعة السويدى اليكتريك.

ومن الجانب الفرنسى، ستشارك وزيرة الدولة للاقتصاد والمالية ديلفين جينى ستيفان وسفير فرنسا لدى مصر ستيفان روماتيه وبيير فيناس مدير عام بنك كريدى اجريكول مصر وأوليفيه بادارد نائب رئيس الهيئة المستقلة للنقل بباريس (ار اى تى بي) لآسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا وممثلون عن الوكالة الفرنسية للانماء وكبريات الشركات فى فرنسا مثل "إنجى” و"سويز" و"سان جوبان".

وستتضمن الندوة- التى سيفتتحها جاك لانج رئيس المعهد- موائد مستديرة لبحث رهانات الاقتصاد الكلى فى مصر والمشروعات المصرية الكبرى، وتحديات التنمية العمرانية، والطاقة المتجددة والشراكات الممكنة بين فرنسا ومصر.

وقال معهد العالم العربى إن أصحاب القرار فى الميادين الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية من الطرفين الفرنسى والمصرى سيجتمعون من أجل تحليل الرهانات المرتبطة بتطوير العلاقات الفرنسية المصرية واستكشاف الفرص المتاحة.

وأكد انه بالتعاون مع السفارتين الفرنسية والمصرية ومجلس الأعمال المصرى الفرنسى، ستشكل هذه الدورة الخاصة للقاءات الاقتصادية موعدا لا بديل عنه على الصعيدين الاقتصادى والدبلوماسى، موضحا أن هذه الدورة تندرج ضمن اطار الموسم المصرى فى معهد العالم العربى الذى يتمحور حول معرض "ملحمة قناة السويس: من عصر الفراعنة إلى القرن الحادى والعشرين".