video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 07:03 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا" ندوة بالمعهد العالم العربى بباريس اليوم

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 06:00 ص
"العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا" ندوة بالمعهد العالم العربى بباريس اليوم هالة السعيد
كتب مصطفي عبد التواب
إضافة تعليق

 يستضيف معهد العالم العربى بباريس اليوم الثلاثاء، ندوة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا بحضور عدد من الوزراء ورؤساء كبريات الشركات من كلا البلدين.

ويشارك فى الندوة من مصر-بحسب معهد العالم العربى- وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى د.هالة السعيد ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى د. سحر نصر، وكذلك رجال أعمال مثل المهندس نجيب ساويرس رئيس شركة اوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة (OTMT) والمهندس احمد السويدى رئيس مجموعة السويدى اليكتريك.

ومن الجانب الفرنسى، ستشارك وزيرة الدولة للاقتصاد والمالية ديلفين جينى ستيفان وسفير فرنسا لدى مصر ستيفان روماتيه وبيير فيناس مدير عام بنك كريدى اجريكول مصر وأوليفيه بادارد نائب رئيس الهيئة المستقلة للنقل بباريس (ار اى تى بي) لآسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا وممثلون عن الوكالة الفرنسية للانماء وكبريات الشركات فى فرنسا مثل "إنجى” و"سويز" و"سان جوبان".

وستتضمن الندوة- التى سيفتتحها جاك لانج رئيس المعهد- موائد مستديرة لبحث رهانات الاقتصاد الكلى فى مصر والمشروعات المصرية الكبرى، وتحديات التنمية العمرانية، والطاقة المتجددة والشراكات الممكنة بين فرنسا ومصر.

وقال معهد العالم العربى إن أصحاب القرار فى الميادين الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية من الطرفين الفرنسى والمصرى سيجتمعون من أجل تحليل الرهانات المرتبطة بتطوير العلاقات الفرنسية المصرية واستكشاف الفرص المتاحة.

وأكد انه بالتعاون مع السفارتين الفرنسية والمصرية ومجلس الأعمال المصرى الفرنسى، ستشكل هذه الدورة الخاصة للقاءات الاقتصادية موعدا لا بديل عنه على الصعيدين الاقتصادى والدبلوماسى، موضحا أن هذه الدورة تندرج ضمن اطار الموسم المصرى فى معهد العالم العربى الذى يتمحور حول معرض "ملحمة قناة السويس: من عصر الفراعنة إلى القرن الحادى والعشرين".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التخطيط" و"التنظيم والإدارة" يعلنان الانتهاء من منظومة زيادة رواتب الموظفين.. هالة السعيد: تطبق فور موافقة رئيس الوزراء.. صالح الشيخ: الحكومة تسعى لتقنين المنظومة بالأجر المكمل.. ومصدر: تطبيقه يشترط طلب الجهات

هالة السعيد

معهد العالم العربى




لا تفوتك
اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة