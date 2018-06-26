العربية للتصنيع تبحث مع وفد إماراتى فرص تصنيع سيارة دفع رباعى بمصر

كتب زكى القاضى

استقبل اليوم الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المدير التنفيذي لشركة ساندستورم الإماراتية، بمقر الهيئة العربية للتصنيع في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة للهيئة وساندستورم.

وأكد الفريق عبد العزيز خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون مع شركة ساندستورم المتخصصة فى إنتاج وتصنيع سيارات الدفع الرباعي بدولة الإمارات، مشيدا بتلك الخطوة الهامة في طريق التصنيع والتعاون العربى المشترك، وتأكيدا لنجاح لمناخ الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا الداعم والجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية.

وكشف "سيف الدين" عن الاتفاق على بحث الشراكة مع الجانب الإماراتى لتصنيع سيارة عربية ذات دفع رباعي بمواصفات تلائم البيئة العربية، مؤكدا أنه مشروع واعد لتحقيق الحلم العربي بالتعاون المشترك بأسلوب علمى، واعتمادا على قدراتنا الذاتية البشرية والتكنولوجية، خاصة مع رغبتنا الملحة فى رفع نسب المكون المحلى لأعلى نسب ممكنة، بالإضافة إلى الصناعات المغذية الداخلة فى تصنيعها.

من جانبها أشارت الدكتورة ماجدة العزعزى المدير التنفيذي لشركة ساندستورم الإماراتية، إلى أن زيارة اليوم تفعيلا للبروتوكول الذي تم توقيعه مع الهيئة العربية للتصنيع للعمل معنا في التجميع المحلى لسيارات الشركة ومن ثم الانتقال للتصنيع المتكامل ونقل الخبرات وخاصة لما تتمتع به الهيئة من تاريخ حافل فى هذا المجال .

وأضافت "العزعزي" أنه تم الاتفاق علي دراسة خطط تكوين الشراكة المشتركة مع الهيئة العربية للتصنيع يتم الإعلان عنها قريبا بعد استيفاء كافة الدراسات العلمية المستفيضة من أجل تحقيق حلم التصنيع العربي المشترك لمنتج يلائم البيئة العربية .