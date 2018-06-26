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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:10 م
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الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 33 ألف مواطن بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال شهر

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:51 م
الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 33 ألف مواطن بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال شهر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمة العلاجية لـ  33 ألف و491 مواطن بمستشفيات المؤسسة العلاجية، خلال شهر مايو الماضى.
 
وأشارت وزارة الصحة فى بيان اليوم، إلى أنه من بين العدد السابق ذكره، 30 ألف و876 ترددوا على العيادات الخارجية و أقسام الاستقبال، و2615 مريض تم حجزهم بالأقسام الداخلية، كما تم اجراء 7 الاف و344 أشعة وموجات صوتية، بالإضافة الى إجراء 143 منظار.
 
وأوضح الدكتور علاء عوض، رئيس مجلس ادارة المؤسسة العلاجية، أنه تم إجراء 1447 عملية جراحية، لافتاً الى أن عدد الاطفال الذين ترددوا على وحدة المبتسرين بالمستشفيات بلغوا 323 طفل، و329 مريض ترددوا على أقسام الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى إجراء 274 قسطرة قلب.
 
جدير بالذكر أن المؤسسة العلاجية تقدم خدماتها للمواطنين من خلال مستشفيات هليوبليس، والقبطى، ومصر القديمة، والمعادى، والإصلاح الاسلامى، بالقاهرة، وأحمد ماهر، والقبطى، والماترنتيه بالإسكندرية.

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الصحة

المؤسسة العلاجية

المستشفيات




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