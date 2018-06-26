video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:12 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الصحة العالمية: تسجيل حالة إصابة بشلل الأطفال فى بابوا غينيا الجديدة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:54 ص
الصحة العالمية: تسجيل حالة إصابة بشلل الأطفال فى بابوا غينيا الجديدة الصحة العالمية
بورت موريسبى (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت منظمة الصحة العالمية وحكومة بابوا غينيا الجديدة أنه تم تسجيل حالة إصابة بمرض شلل الأطفال فى البلاد، وذلك عقب 18 عاما من إعلانها خالية من المرض.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء عن منظمة الصحة قولها ان هناك حالة إصابة مؤكدة بمرض شلل الأطفال لطفل يبلغ من العمر ستة أعوام فى إقليم "موروبي" الواقع على الساحل الشمالى للبلاد.

من جانبه،أعرب وزير الصحة فى بابوا غينيا الجديدة "باسكوى كاسي" عن قلقه العميق إزاء ظهور حالة إصابة بالمرض فى البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بشكل فورى من أجل منع إصابة المزيد من الأطفال.

يشار إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بمرض شلل الأطفال فى بابوا غينيا الجديدة منذ عام 1996، وتم إعلانها خالية من المرض فى عام 2000.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منظمة الصحة العالمية": " اليوجا" تكافح الأمراض الغير معدية

فى يوم العالمى للاجئين.. الصحة العالمية تدعو لتوفير الرعاية الصحية بكرامة

الصحه العالميه

اخبار الصحه العالميه

بابوا غييا

اخبار بابوا غينيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة