الصحة العالمية: تسجيل حالة إصابة بشلل الأطفال فى بابوا غينيا الجديدة

بورت موريسبى (أ ش أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية وحكومة بابوا غينيا الجديدة أنه تم تسجيل حالة إصابة بمرض شلل الأطفال فى البلاد، وذلك عقب 18 عاما من إعلانها خالية من المرض.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء عن منظمة الصحة قولها ان هناك حالة إصابة مؤكدة بمرض شلل الأطفال لطفل يبلغ من العمر ستة أعوام فى إقليم "موروبي" الواقع على الساحل الشمالى للبلاد.

من جانبه،أعرب وزير الصحة فى بابوا غينيا الجديدة "باسكوى كاسي" عن قلقه العميق إزاء ظهور حالة إصابة بالمرض فى البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بشكل فورى من أجل منع إصابة المزيد من الأطفال.

يشار إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بمرض شلل الأطفال فى بابوا غينيا الجديدة منذ عام 1996، وتم إعلانها خالية من المرض فى عام 2000.