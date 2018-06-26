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السودان يؤكد دعمه لبعثة "يوناميد" ومساندة عملية خروجها من دارفور

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:00 ص
السودان يؤكد دعمه لبعثة "يوناميد" ومساندة عملية خروجها من دارفور عمر البشير الرئيس السودانى
الخرطوم أ ش أ
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أكد وكيل وزارة الخارجية السوداني، السفير عبد الغنى النعيم، دعم بلاده للبعثة الأممية المختلطة فى دارفور (يوناميد) فى نشاطاتها التى تضطلع بها بموجب تفويضها وفقًا لقرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار 2363، وكذلك مساندة حكومة السودان وتيسيرها عملية الخروج الممرحل للبعثة حسب القرارات الدولية والإقليمية ذات الصلة .

ونوه النعيم، خلال لقائه الاثنين بالخرطوم، بأنيتا كوكى جيهو، نائبة رئيس بعثة يوناميد بمناسبة تسلمها مهام عملها، إلى حرص السودان على أن تقدم يوناميد بخروجها السلس وفق المعايير الموضوعية والعملية المتفق عليها، قصة نجاح أفريقية ودولية تأسيسًا على ما تحقق فى دارفور من الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن السودان يتطلع لصدور قرار تحديد تفويض بعثة يوناميد نهاية يونيو الجاري.

وأشار النعيم للآثار الإيجابية الملموسة للحملة القومية لنزع السلاح، والتى تأتى كعنصر مهم من عناصر عمل الحكومة فى إنفاذ واجباتها فى مجال حماية المدنيين، مؤكدا على الجهود الوطنية المتكاملة فى تنفيذ الاستراتيجية القومية لمعالجة وضع النازحين، وما تحققه من نتائج عكس ما تشيع بعض الجهات من حدوث موجات نزوح جديدة .

وقال إن الحكومة ظلت ترسل الرسائل الإيجابية تباعاً من أجل إرساء الأمن وتعزيز الاستقرار فى عموم دارفور، مشيراً إلى الوقف الآحادى لإطلاق النار من جانب الحكومة والذى تم تجديده مؤخراً لفترة خامسة، مؤكداً أن أى محاولات للتمرد لن تغير التوجه القومى والإقليمى والدولى نحو تحقيق الاستقرار وإطلاق مسيرة الإعمار والتنمية فى دارفور.

من جانبها، أعربت نائبة رئيس يوناميد عن سعادتها لاختيارها لأداء تلك المهمة، مؤكدة أنها سوف تعمل بكل جد على إنجاح تفويض يوناميد وتحسين الأوضاع الإنسانية فى دارفور، بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة القطرى وحكومة السودان.

وأكد الجانبان أن مفتاح استدامة السلام فى دارفور هو التنمية، وأن تزخر دارفور بإمكانات واعدة ينبغى العمل على إطلاقها من أجل مواطنيها.

 


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دعم بعثة يوناميد

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