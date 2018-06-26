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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:04 م
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السعودية والإمارات والكويت تعلن قريباً إجراءات لدعم البحرين ماليا

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:47 م
السعودية والإمارات والكويت تعلن قريباً إجراءات لدعم البحرين ماليا الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين
كتب أحمد عبد الرحمن - رويترز
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قال بيان مشترك أصدرته السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة إن الدول الثلاث ستعلن قريبا عن برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي.

وقالت الدول الخليجية الثلاث إنها تجري مباحثات مع السلطات البحرينية لتعزيز استقرار المالية العامة في المملكة.

قال البيان الذي أرسل إلى رويترز "تواصل المملكة العربیة السعودیة والأشقاء في دولة الكویت والإمارات العربية المتحدة محادثاتھم مع الأشقاء في مملكة البحرین لتعزيز استقرار الأوضاع المالیة فيها وتأكید التزامھم بالنظر في كل الخیارات لتوفیر الدعم اللازم وإنھاء العمل على تصمیم برنامج متكامل لدعم الاصلاحات الاقتصادية واستقرار المالیة العامة في البحرین".


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