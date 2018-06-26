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السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالإتجار فى الهيروين

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:54 ص
السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالإتجار فى الهيروين حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، المتهمين علاء السيد ومحمد وحيد بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين، لاتهامهما بالاتجار بالهيروين.

صدر الحكم بعضوية  المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.

أسندت النيابة للمتهمين، علاء السيد، ومحمد وحيد تهمة حيازة، و إحراز مخدر الهيروين بقصد الإتجار، دون تصريح ولى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

 


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