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الرقابة الإدارية تضبط رئيس حى الدقى برشوة ربع مليون جنيه وشقة سكنية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:12 ص
الرقابة الإدارية تضبط رئيس حى الدقى برشوة ربع مليون جنيه وشقة سكنية هيئة الرقابة الادارية-أرشيفية
كتب حازم عادل
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ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس حى الدقى وصاحبى شركة مقاولات و أحد الوسطاء يعمل فى مجال المحاماة، وذلك بعد طلب وتقاضى رئيس الحى مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قيمتها حوالى 2 مليون جنيه من مالكى العقار، مقابل تغاضى رئيس الحى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتي تستوجب إزالتها وتحقق أرباح دون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد عن 10 ملايين جنيه.

وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

 

 


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