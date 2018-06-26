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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:56 م
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الرئيس اليمنى يلتقى بعثة الأمم المتحدة فى عدن

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:06 م
الرئيس اليمنى يلتقى بعثة الأمم المتحدة فى عدن لقاء عبد ربه مع بعثة الأمم المتحدة
إيمان حنا
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استقبل الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، اليوم الثلاثاء، بعثة الأمم المتحدة التى تضم مساعد الأمين العام للشئون الأمنية لمكتب الأمم المتحدة بيتر درينين ومساعدة مساعد الأمين العام للشئون الأمنية، ماشاء جيفرى، ورئيس اللجنة الأمنية لمكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة جوهاس كيكوب وعدد من المختصين فى مكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة.

 

حضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسرى، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العليمى ومدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء ركن أحمد العقيلى .

 

 أكد الرئيس اليمنى تقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات فى إطار قيام المكتب بمهامه ودعم جهوده وتوفير الحماية اللازمة لأنشطة الأمم المتحدة وموظفيها فى مختلف محافظات الجمهورية، موجهًا رئيس الحكومة ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ببحث كافة الجوانب والسبل الكفيلة لتذليل المهام وتحقيق درجات السلامة التى تمكن من ممارسة كافة الأنشطة بصورة طبيعية، وعبر الرئيس عن شكره وتقديره لجهود الأمم المتحدة الإنسانية والإغاثية الداعمة لليمن فى هذه الظروف الاستثنائية.

 

من جانبه عبر مساعد الأمين العام للشئون الأمنية والوفد المرافق له عن سروره بهذا اللقاء وأكد على اهتمام الحكومة اليمنية بتأمين تواجد ونشاط مكاتب الأمم المتحدة فى اليمن والوقوف على سير المهام وتجاوز التحديات والصعوبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى مواصلة نشاط مكاتب الأمم المتحدة للمساهمة فى تلبية احتياجات الشعب اليمنى.


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