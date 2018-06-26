video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:57 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الرئاسة الفلسطينية: صفقة القرن تحولت لصفقة غزة بهدف شرخ الموقف الفلسطينى

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:35 م
الرئاسة الفلسطينية: صفقة القرن تحولت لصفقة غزة بهدف شرخ الموقف الفلسطينى الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة : "إن الصمود الفلسطينى والتمسك بالثوابت الوطنية والموقف العربى الرافض لتجاوز قضية القدس والشرعية العربية أجهض ما يسمى بصفقة القرن؛ لأنها قامت أساسا على فكرة صفقة غزة الهادفة لتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية".

وأضاف أبوردينة ، فى تصريح له اليوم الثلاثاء ، "إن ما يجرى من طروحات وأفكار وأوهام سواء عبر ما يسمى بصفقة القرن أو صفقة غزة هدفه بالأساس إلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية وقتل المشروع الوطنى المتمثل بإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وليس كما تحاول التصريحات الأمريكية التى تتحدث عن تقدم فى عملية السلام".

وحذر من محاولة توظيف إغاثة غزة سياسيا أو إنسانيا ومحاولة البعض التعاون مع هذه الطروحات التى تشير إليها التصريحات الرسمية الإسرائيلية سواء عبر بناء ميناء بحرى أو غيره دون أن تكون ضمن حل سياسى شامل قائم على قرارات الشرعية الدولية .. مشيرا إلى أنها محاولة لخلق تعايش مع وجود الاحتلال والهروب من الواقع المتفجر.

وأكد أن هذه الطروحات المشبوهة التى تحاول المس بالمشروع الوطنى والهوية الوطنية الفلسطينية تتطلب مواقف وطنية شجاعة للحفاظ على القدس والهوية والأرض وليس من خلال اتصالات أو رسائل تتنازل عن حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئاسة الفلسطينية: زيارة مبعوثين أمريكيين للمنطقة ستصل إلى طريق مسدود

الرئاسة الفلسطينية تعليقا على صفقة القرن: لن نعترف بفصل غزة عن الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تمنع المظاهرات بعد احتجاجات تطالب بدفع رواتب موظفى غزة

فلسطين

اخبار فلسطين

صفقه القرن

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

"الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة