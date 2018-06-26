الرئاسة الفلسطينية: صفقة القرن تحولت لصفقة غزة بهدف شرخ الموقف الفلسطينى

رام الله (أ ش أ)

قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة : "إن الصمود الفلسطينى والتمسك بالثوابت الوطنية والموقف العربى الرافض لتجاوز قضية القدس والشرعية العربية أجهض ما يسمى بصفقة القرن؛ لأنها قامت أساسا على فكرة صفقة غزة الهادفة لتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية".

وأضاف أبوردينة ، فى تصريح له اليوم الثلاثاء ، "إن ما يجرى من طروحات وأفكار وأوهام سواء عبر ما يسمى بصفقة القرن أو صفقة غزة هدفه بالأساس إلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية وقتل المشروع الوطنى المتمثل بإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وليس كما تحاول التصريحات الأمريكية التى تتحدث عن تقدم فى عملية السلام".

وحذر من محاولة توظيف إغاثة غزة سياسيا أو إنسانيا ومحاولة البعض التعاون مع هذه الطروحات التى تشير إليها التصريحات الرسمية الإسرائيلية سواء عبر بناء ميناء بحرى أو غيره دون أن تكون ضمن حل سياسى شامل قائم على قرارات الشرعية الدولية .. مشيرا إلى أنها محاولة لخلق تعايش مع وجود الاحتلال والهروب من الواقع المتفجر.

وأكد أن هذه الطروحات المشبوهة التى تحاول المس بالمشروع الوطنى والهوية الوطنية الفلسطينية تتطلب مواقف وطنية شجاعة للحفاظ على القدس والهوية والأرض وليس من خلال اتصالات أو رسائل تتنازل عن حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.