الداخلية تضبط شخصا يزور الشهادات العلمية العالمية للطلاب

كتب ــ محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالجيزة لإنشائه كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص واستخدامه فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا.

جاء ذلك فى إطار استمرار الجهود الأمنية لمواجهة قيام البعض بإنشاء مراكز تعليمية وهمية واستخدامها فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا .

وردت معلومات للإدارة مفادها انتشار شهادات مزورة منسوب صدورها للعديد من الجهات وبعض الجامعات الأجنبية بالخارج، تفيد على خلاف الحقيقة الحصول على برامج تدريبية فى مجالات التعليم المختلفة والدراسات العليا فى بعض العلوم .

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تبين أن وراء ذلك النشاط "شريف.ع.م" حاصل على ليسانس لغة عربية، ومقيم بالأهرام بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية " تبديد"- إذ قام المتهم بإنشاء كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص بالطالبية بالجيزة واتخذه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات علمية فى بعض المجالات ( اللغة الإنجليزية – الحاسب الآلى – الهندسة – الطب ) زاعماً أنها معتمدة من بعض الجامعات المصرية والأجنبية، وقام بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت " عن ذلك النشاط بمنح شهادات علميـة معتمدة فى العديد من الدراسات العليا المختلفة – خلافاً للحقيقة - من خلال الكيان التعليمى الخاص به وتمكن من الحصول على مبالغ مالية طائلة منهم تحت ذلك الزعم .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر بالمقر على كارنيهات باللغة الإنجليزية باسم وصورة المتهم منسوبة لجامعات أجنبية تفيد حصوله على الدكتوراه فى إدارة الأعمال " مزوران بالكامل " وكارنيه باسم وصورة المتهم منسوب لإحدى الصحف بمهنة مراسل صحفى " مزور بالكامل " وكمية كبيرة من الشهادات الدراسية المزورة المنسوبة للعديد من الجامعات الأجنبية - تفيد منح درجات علمية " دبلومة – ماجستير " فى مجالات مختلفة ( لغة إنجليزية – تنمية بشرية – إعلام- علوم حاسب آلى– طب ) بعضها يحمل توثيق مزور منسوب لمكتب توثيق وممهور ببصمة خاتم شعار الدولة "مقلد".

وتم ضبط كمية كبيرة من دفاتر إيصال استلام نقدية مدون بها بيانات ضحاياه من راغبى الحصول على شهادات علمية ودورات تدريبية معتمدة تفيد تلقيه مبالغ مالية طائلة منهم بلغت جملتها 450 ألف جنيه خلال الأربعة أشهر المنصرمة.