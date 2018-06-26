الخارجية اليابانية تخصص قسمًا جديدًا يتعامل مع شئون كوريا الشمالية وحدها

طوكيو (أ ش أ)

قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى، يوشيهيدى سوجا، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الخارجية اليابانية تخطط لتأسيس قسم جديد مخصص لشئون كوريا الشمالية وحدها، وذلك من خلال تقسيم قسم شئون شمال شرق آسيا بالوزارة لفرعين فى الأول من يوليو المقبل.

وأضاف سوجا: "إن الأعمال المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية ازدادت بشكل هائل..نحتاج لتعزيز التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية إلى جانب التعامل بكفاءة مع التطور النووى والصاروخى ومسائل الاختطاف المتعلقة بكوريا الشمالية".

من جانبه، قال مسئول فى وزارة الخارجية اليابانية، فى تصريحات نقلتها صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية، إن الفرع الأول فى قسم شئون شمال شرق آسيا سيتعامل مع شئون كوريا الجنوبية بينما يتولى الفرع الثانى التعامل مع شئون كوريا الشمالية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من النادر أن يركز قسم داخل وزارة على شئون دولة واحدة فقط.

وذكرت الصحيفة أن الوزارة ستتخذ هذا الإجراء لتتمكن من إنجاز المهام الدبلوماسية المتزايدة التى تتعلق بشبه الجزيرة الكورية.