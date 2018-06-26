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الخارجية الروسية تندد بمنع أوكرانيا دخول صحفيين روس إلى أراضيها

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:28 م
الخارجية الروسية تندد بمنع أوكرانيا دخول صحفيين روس إلى أراضيها المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ
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نددت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بمنع أوكرانيا دخول صحفيين روس إلى أراضيها، مشيرة إلى أن هذا يؤكد عدم رغبة (كييف) فيما أسمته " الكف عن قمع وسائل الإعلام"، بما فيها وسائل الإعلام الروسية.

وأضافت المتحدثة فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تعتبر أن هذه الإجراءات "غير البناءة" تؤكد مرة أخرى أن (كييف) لا ترغب بالكف عن "حملة القمع" التى تستهدف وسائل الإعلام الروسية، وقالت إن موسكو تأمل فى قيام مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبى حول حرية وسائل الإعلام بالتنديد بهذا "الفعل المشين" لانتهاك حقوق وحريات الصحفيين - حسب المتحدثة لروسية .

وأشارت إلى أن موسكو تتوقع من ممثل منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لشئون حرية الإعلام، ردة فعل "أكثر صرامة" على ما حدث، مؤكدة أن بلادها تنتظر من منظمة الأمن والتعاون، وغيرها من الهيئات الدولية ردة فعل صارمة على سياسة تقييد حرية التعبيير من قبل (كييف)،وكانت السفارة الروسية فى أوكرانيا قد أعلنت فى وقت سابق، أن السلطات الأوكرانية منعت دخول الصحفى الروسى يفجينى بريماكوف ومراسلة قناة "آر تى" بولا سلير، إلى أراضيها، حيث توجها لتغطية مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبى حول حرية وسائل الإعلام فى مدينة (كييف).

المبعوث الروسى لدى منظمة الأمن والتعاون يدين منع كييف صحفيين روسيين دخول أراضيها

وفى السياق ذاته، أعرب المبعوث الروسى لدى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، اليوم الثلاثاء، عن إدانته لمنع أوكرانيا دخول الصحفيَيْن الروسيَين، يفجينى بريماكوف وباولا سلير، مراسلة "روسيا اليوم"، من أجل حضور مؤتمر ترعاه المنظمة فى أوكرانيا.

وكتب لوكاشيفيتش - عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية "ندين بشدة منع الصحفيَيْن من ممارسة عملهما لصالح وسائل الإعلام الروسية"، مشيرا إلى أنهما سافرا إلى كييف لحضور مؤتمر بشأن حرية وسائل الإعلام وتعددها، وأنه تم منعهما من دخول أوكرانيا لمدة 5 سنوات.

يشار إلى أن حرس الحدود الأوكرانى لم يسمح للصحفى بريامكوف بدخول البلاد لدى وصوله إلى مطار "بورسبول " الأوكرانى، دون توضيح أسباب ذلك، كما تم منع، مراسلة قناة روسيا اليوم للشرق الأوسط، من حضور المؤتمر، وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت اليوم أن إجراءات منع صحفيين روس من دخول أوكرانيا، تؤكد عدم رغبة (كييف) بالكف عن قمع وسائل الإعلام الروسية.

 


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