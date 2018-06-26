الحكومة: لم نلغ إجازة يوم السبت لعاملى الدولة ولا زيادة بأسعار تذاكر الطيران

كتبت هند مختار

قال مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة إلغاء إجازة يوم السبت للعاملين بالدولة، تواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًا استمرار يوم السبت كإجازة رسمية للعاملين بالدولة دون إحداث أى تغيير، مشددًا في الوقت نفسه على أنه لم يصدر أى قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر نهائيًا، مشيرًا إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة لدى موظفي الدولة.

وفى ضوء ما تردد من أنباء عن زيادة أسعار تذاكر الطيران، وذلك بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم يتم زيادة أسعار تذاكر الطيران عقب قرار الحكومة الأخير الخاص برفع أسعار الوقود، وذلك لأن وقود الطائرات ليس له أي علاقة بالسعر المحلي بل يرتبط بالأسعار العالمية للوقود, مشيرة إلى أن ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات هدفها إثارة البلبلة لدى جمهور المسافرين والركاب. وأعلنت الوزارة أن شركة مصر للطيران تطرح حالياً أسعار تنشيطية على تذاكر الطيران لبعض الدول . وأضافت الوزارة أنها حريصة كل الحرص على تحسين ورفع كفاءة منظومة الخدمات المقدمة لجميع الركاب على حد سواء, والارتقاء بها بشكل مستمر، مُشيرةً إلى أن ذلك يعد على رأس أولويات عمل الوزارة.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء ، إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن زيادة أسعار تذاكر الطيرانوذلك بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم يتم زيادة أسعار تذاكر الطيران عقب قرار الحكومة الأخير الخاص برفع أسعار الوقود، وذلك لأن وقود الطائرات ليس له أي علاقة بالسعر المحلي بل يرتبط بالأسعار العالمية للوقود, مشيرة إلى أن ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات هدفها إثارة البلبلة لدى جمهور المسافرين والركاب.

وأعلنت الوزارة أن شركة مصر للطيران تطرح حالياً أسعار تنشيطية على تذاكر الطيران لبعض الدول .

وأضافت الوزارة أنها حريصة كل الحرص على تحسين ورفع كفاءة منظومة الخدمات المقدمة لجميع الركاب على حد سواء, والارتقاء بها بشكل مستمر, مُشيرةً إلى أن ذلك يعد على رأس أولويات عمل الوزارة.