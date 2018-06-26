video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:45 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة: سنعاقب من يخالف المساحات المنزرعة من الأرز

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:15 م
الحكومة: سنعاقب من يخالف المساحات المنزرعة من الأرز السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة كانت قد حددت المساحات المنزرعة من الأرز، بهدف ترشيد استهلاك المياه وكان هناك جهود من الزراعة والرى لمتابعة هذه المساحات التزام المزارعين بالمساحات المحددة.

وشدد"سلطان"، فى مداخلة هاتفية عبر فضائية "ON Live"، على ضرورة التزام المزارعين بالمساحة المقرر زراعتها من الأرز.

 

وأكد أن الأجهزة المعنية ستتخذ الإجراءات المناسبة وسيتم فرض عقوبات على من يخالف المساحة المزروعة من الأرز.

 

وأشار إلى أنه سيتم إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب قبل 4 يوليو القادم، وليس يوم الإثنين القادم كما يردد البعض.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بيان للحكومة: الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

اشرف سلطان

مجلس الوزراء

الحكومه

الارز

بيان الحكومه

البرلمان




لا تفوتك
الرئيس السيسى يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا

الرئيس السيسى يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

حتى لا ننسى جرائم الإخوان وإرهابهم.. قصص حياة 18 شهيداً ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.. والد الشهيد الشبراوى: ابنى معروف بأسطورة الصاعقة المصرية.. زوجة الشهيد النقيب أحمد وحيد: زوجى بكى بشدة بعد وصول مرسى للحكم

حتى لا ننسى جرائم الإخوان وإرهابهم.. قصص حياة 18 شهيداً ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.. والد الشهيد الشبراوى: ابنى معروف بأسطورة الصاعقة المصرية.. زوجة الشهيد النقيب أحمد وحيد: زوجى بكى بشدة بعد وصول مرسى للحكم

5 ملفات على مائدة الجبلاية بعد عودة الفراعنة من روسيا.. حسم مصير هيكتور كوبر .. نتائج المنتخب السيئة بكأس العالم.. تقرير رئيس البعثة بعد سلسلة التجاوزات.. والاستعداد للأمم الأفريقية بالكاميرون

5 ملفات على مائدة الجبلاية بعد عودة الفراعنة من روسيا.. حسم مصير هيكتور كوبر .. نتائج المنتخب السيئة بكأس العالم.. تقرير رئيس البعثة بعد سلسلة التجاوزات.. والاستعداد للأمم الأفريقية بالكاميرون

فيديو وصور.. مريض سرطان وشقيقه يحصلان على براءة اختراع ذراع آلى بسوهاج

فيديو وصور.. مريض سرطان وشقيقه يحصلان على براءة اختراع ذراع آلى بسوهاج

كأس العالم 2018.. وكالة تاس تبرز عزم فيفا فتح تحقيق مع محمد صلاح

كأس العالم 2018.. وكالة تاس تبرز عزم فيفا فتح تحقيق مع محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة