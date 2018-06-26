الحكومة: سنعاقب من يخالف المساحات المنزرعة من الأرز

كتب محسن البديوى

أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة كانت قد حددت المساحات المنزرعة من الأرز، بهدف ترشيد استهلاك المياه وكان هناك جهود من الزراعة والرى لمتابعة هذه المساحات التزام المزارعين بالمساحات المحددة.

وشدد"سلطان"، فى مداخلة هاتفية عبر فضائية "ON Live"، على ضرورة التزام المزارعين بالمساحة المقرر زراعتها من الأرز.

وأكد أن الأجهزة المعنية ستتخذ الإجراءات المناسبة وسيتم فرض عقوبات على من يخالف المساحة المزروعة من الأرز.

وأشار إلى أنه سيتم إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب قبل 4 يوليو القادم، وليس يوم الإثنين القادم كما يردد البعض.