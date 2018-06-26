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الحكومة تنفى ارتفاع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام لـ8 جنيهات

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 06:46 م
الحكومة تنفى ارتفاع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام لـ8 جنيهات اتوبيسات نقل عام
كتبت هند مختار
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أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن ارتفاع أسعار تذاكر اتوبيسات النقل العام لـ8 جنيهات, تواصل المركز مع محافظة القاهرة والتي نفت صحة تلك الأنباء، موضحةً أن أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام تم رفعها لتصبح "3 جنيهات، 4 جنيهات، 5 جنيهات" فقط ولا توجد تذكرة أتوبيس نقل عام بـ8 جنيهات، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
 
وأكدت المحافظة، أن تحديد سعر التذكرة يتم وفقاً لمسافة الخط وليس للون الأتوبيس كما كان سابقاً، مشيرةً إلى أن الأتوبيس الذى تصل تذكرته إلى 3 جنيهات يقطع 30كم فأقل، أما الأتوبيس الذى يقطع من 30 كم وحتى 40 كم فتذكرته  بـ 4 جنيهات.
 
وأشارت المحافظة إلى أن الأتوبيس الذى تصل تذكرته إلى 4 جنيهات فهو الأتوبيس الذى يقطع مسافة تتراوح من 40 كم وحتى 60 كم، موضحةً أن الأتوبيسات التي تقطع هذه المسافة هي التي تربط وسط القاهرة بالمدن الجديدة، كالتجمع الخامس والعبور ومدينة 6 أكتوبر وتبلغ تذكرتها 5 جنيهات.
 
 
 
 

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ارتفاع تذاكر اتوبيسات النقل العام

مجلس الوزراء

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