الحكم بإعدام 4 من إرهابيى داعش بالعاصمة العراقية بغداد

بغداد (أ ش أ)

أعلن مجلس القضاء الأعلى فى العراق، اليوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات منطقة الكرخ أصدرت حكما بإعدام 4 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش، مشيرا إلى أنهم قاموا بزرع عبوات ناسفة لاستهداف القوات الأمنية جنوبى بغداد.

وقال المتحدث الرسمى باسم المجلس عبد الستار بيرقدار - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن الهيئة الثانية فى محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام بحق أربعة إرهابيين اعترفوا بانتمائهم لتنظيم (داعش) الإرهابى أو ما يسمى بـ(ولاية الجنوب).

وأضاف أن الإرهابيين الأربعة كانوا يصنعون العبوات الناسفة ويضعونها على جوانب الطرق التى تمر منها قوات الجيش العراقى فى منطقة اليوسفية ومن ثم يقومون بتفجيرها، حيث أسفرت عملياتهم الإرهابية عن استشهاد عدد من القوات الأمنية وإصابة آخرين.