الحرس الثوري: مقتل أفراد أمن إيرانيين في اشتباك قرب حدود باكستان

رويترز

قال الحرس الثورى الإيرانى، فى بيان نشرته وسائل إعلام رسمية، إن ثلاثة من قوات الأمن الإيرانية وثلاثة متشددين قتلوا فى هجوم عبر الحدود مع باكستان أمس الاثنين.

وذكر الحرس الثورى، اليوم الثلاثاء، أن قواته البرية قتلت "مجموعة إرهابية" خلال محاولتها دخول إيران قرب منطقة ميرجاوة الحدودية فى إقليم سستان وبلوخستان.

وقال جيش العدل، وهو جماعة سنية متشددة نفذت العديد من الهجمات على قوات الأمن الإيرانية فى الإقليم، فى بيان على حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء، إنه قتل 11 من قوات الأمن الإيرانية أمس الاثنين وأصاب عددا آخر.

وذكرت الجماعة أنه لم يسقط قتلى أو جرحى من أعضائها فى الهجوم.