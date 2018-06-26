الجيش اليمنى يحرر قرى جديدة من الحوثيين فى لحج

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حررت قوات الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، قرى ومواقع جديدة شمالى جبهة الشريجة بمحافظة لحج اليمنية، بعد مواجهات عنيفة مع مليشيات الحوثى.

وأكد الناطق الرسمى للمنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن قوات الجيش اليمنى تمكنت من تحرير قرى ركب الدبى والمرخومة، وعدد من الجبال الاستراتيجية فى منطقة الشريجة التابعة لمحافظة لحج.

وأشار الناطق الرسمى، إلى أن مليشيا الحوثى تكبدت خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد، نظرا للهجوم الكبير الذى شنته قوات الجيش اليمنى، موضحا أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش قامت بتمشيط القرى والجبال التى تم تحريرها، بهدف نزع الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التى زرعتها المليشيات قبل فرارها.

كان الجيش الوطنى اليمنى قد سيطر، فى وقت سابق اليوم، على سلسلة جبلية استراتيجية فى لحج و تعز بدعم وإسناد من قوات ومقاتلات التحالف العربى.