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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:33 ص
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الجيش اليمنى يحبط محاولات تسلل للمليشيا الانقلابية على محيط مطار الحديدة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:00 ص
الجيش اليمنى يحبط محاولات تسلل للمليشيا الانقلابية على محيط مطار الحديدة مطار الحديدة - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلن الجيش اليمنى أن قواته فى ألوية العمالقة تمكنت، من إحباط محاولات تسلل يائسة للميليشيات الحوثية الانقلابية على محيط مطار الحديدة من الجهة الشمالية وتكبدها خسائر فادحة.

وقال ركن العمليات العسكرية فى اللواء اليمنى الثانى عمالقة العقيد أحمد على الجحيلى، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية، "إن قوات الجيش الوطنى اليمنية التابعة لألوية العمالقة والمقاومة التهامية تمكنت من تأمين محيط مطار الحديدة من الجهات الشرقية والجنوبية والغربية وجزء كبير من الجهة الشمالية".

وأضاف الجحيلى "أن الميليشيات الحوثية الانقلابية تحاول وبشكل مستمر قطع طريق الإمداد من جهة الجاح وجهة الفازة وتقوم بالهجوم على هاتين المنطقتين ولكن أبطال الجيش الوطنى أفشلوا جميع محاولات الميليشيات الانقلابية وتم أسر عددًا من عناصرها بعد كمين محكم نفذه الأبطال".

وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت من التوغل باتجاه كيلو 16 وطريق الكورنيش، لافتًا إلى أن التقدم محدود بسبب الألغام وبعض كمائن الميليشيا الخارجين من الانفاق المحفورة سابقا.

وأكد الجحيلى أن الميليشيات الحوثية الانقلابية تعيش حالة من التقهقر والانهيار بعد أن أصبحت جميع خطوط إمداداتها شبه معطلة بسبب تمشيط طيران التحالف العربى والأباتشى واستهداف أى تحركات للميليشيا..مشيراً إلى انشقاقات وخلافات بين قيادات الميليشيا الانقلابية وكل طرف يحمل الاخر مسؤولية فقدانها للمطار.


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