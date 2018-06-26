الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يحرر مواقع جديدة ويتقدم نحو الراهدة

إيمان حنا

تمكنت قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى والمقاومة الشعبية اليمنية، اليوم، من تحرير مواقع استراتيجية جديدة في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج، بعد معارك متواصلة تكبّدت خلالها مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فإن وحدات من قوات الجيش تمكنت، اليوم الثلاثاء، من تحرير مناطق جديدة تطل على الخط الرابط بين محافظتي لحج وتعز، ومنها مناطق شرار والركب خياشن والقطهات الواقعة غرب مديرية القبيطة، وسط فرار جماعي لعناصر المليشيات الانقلابية تجاه المناطق المكتظة بالسكان.

وأضاف البيان، أن المعارك لا تزال على أشدها في منطقة السادة، وعلى مشارف المرابحة وجبال الركيزة الاستراتيجية، فيما تواصل الفرق الهندسية انتزاع الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي في المناطق المحررة قبل دحرها منها.

ولفت إلى أن هذه الانتصارات التي حققها الجيش تأتي بعد أيام من تحرير سوق الخميس والتحام جبهتي القبيطة وشعب طور الباحة في المنطقة الفاصلة بين لحج وتعز، فيما تواصل القوات تقدمها لاستكمال تحرير مديرية القبيطة، وصولاً إلى مديرية الراهدة جنوبي محافظة تعز.