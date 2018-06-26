الجيش اللبنانى ينفى ما نسب لـ "عون" حول إحباط عمليات إرهابية أثناء الانتخابات

بيروت (أ ش أ)

نفت قيادة الجيش اللبنانى، صحة ما نسبته بعض وسائل الإعلام المحلية إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون، من تصريحات خلال زيارته التى يقوم بها حاليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مفادها أن الجيش أحبط عمليات إرهابية أثناء إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة فى شهر مايو الماضى

وأكدت قيادة الجيش اللبنانى - فى بيان لها اليوم – أن العماد "عون" قال على وجه التحديد: "كنا نملك معلومات عن عمليات إرهابية يجرى الإعداد لها لإفشال الانتخابات النيابية إلا أن الأمور مرت على خير".

يشار إلى أن قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تستغرق عدة أيام، يبحث فيها مع كبار المسئولين السياسيين والعسكريين الأمريكيين سبل توطيد علاقات التعاون العسكرى بين البلدين، والتأكيد على استمرار الدعم والمساعدات العسكرية الأمريكية للجيش اللبنانى استمرارا لعلاقات الشراكة بين البلدين فى ظل خطورة التهديدات الإرهابية والاضطرابات الإقليمية المتعددة التى تحيط بلبنان.