الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

كتبت هدى أبو بكر

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة، شمال برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، إدراج 187 متهما على قوائم الإرهاب، وذلك لمدة 5 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "طلائع حسم الإرهابية".

وجاء القرار بناء على الطلب رقم 8 لسنة 2018 قرارات كيانات إرهابية ورقم 8 لسنة 2018 قرارات إدراج قوائم الإرهابيين فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.

ويبدأ قرار الإدراج من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا لنص المادة 7 من القانون 8 لسنة 2015 ، صدر القرار الأرعباء 13 يونيو الجارى.

وجاءت أبرز الأسماء المدرجة، معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدى غنيم، ومجدى شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

معتز مطر ووجدى غنيم وحمزة زوبع ومحمد ناصر على قوائم الإرهاب